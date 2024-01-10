وول ستريت جورنال: بلينكن أبلغ نتنياهو رفضه إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة

وول ستريت جورنال: بلينكن أبلغ نتنياهو رفضه إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة
التاريخ
1/10/2024 6:11:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض واشنطن أي مقترحات تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.
وقالت الصحيفة إن نتنياهو طمأن بلينكن بأن إعادة التوطين خارج غزة ليست ضمن سياسة الحكومة الإسرائيلية.
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