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وول ستريت جورنال: بلينكن أبلغ نتنياهو رفضه إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة

1/10/2024 6:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض واشنطن أي مقترحات تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.


وقالت الصحيفة إن نتنياهو طمأن بلينكن بأن إعادة التوطين خارج غزة ليست ضمن سياسة الحكومة الإسرائيلية.

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