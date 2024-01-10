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سرايا القدس تعلن قصف حشود عسكرية إسرائيلية بقذائف الهاون

1/10/2024 6:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا القدس قصف حشود عدو عسكرية إسرائيلية بوابل من قذائف الهاون بمحيط منطقة المحطة في خان يونس.


كما أعلنت قصفها بقذائف الهاون جنودا وآليات للجيش الإسرائيلي في جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.


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