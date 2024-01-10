سرايا القدس تعلن قصف حشود عسكرية إسرائيلية بقذائف الهاون

سرايا القدس تعلن قصف حشود عسكرية إسرائيلية بقذائف الهاون
التاريخ
1/10/2024 6:11:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا القدس قصف حشود عدو عسكرية إسرائيلية بوابل من قذائف الهاون بمحيط منطقة المحطة في خان يونس.
كما أعلنت قصفها بقذائف الهاون جنودا وآليات للجيش الإسرائيلي في جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.
MENAFN10012024000208011052ID1107703792
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.