محاكمة 6 جزائريين في باريس بتهمة الاتجار بالبشر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يخضع ستة جزائريين للمحاكمة منذ أمس الثلاثاء في باريس، بتهمة دفع قصّر مغاربة غير مصحوبين بذويهم لإدمان تعاطي الممنوعات وحملهم على ارتكاب عمليات سرقة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



ويُحاكَم هؤلاء بتهمة الاتجار بالبشر مع أسباب مشددة للعقوبة، وبالاتجار وحيازة مسروقات وممنوعات عامي 2021 و 2022. ويمثل رجل سابع طليقاً بتهمة بالاتجار وحيازة ممنوعات ومسروقات، من دون الاتجار بالبشر.



وقد أرجئت المحاكمة، التي كان من المقرر إطلاقها في ديسمبر (كانون الأول)، بعد خطأ إجرائي.



ويواجه هؤلاء الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و39 عاماً، محامي القاصرين الاثني عشر غير المصحوبين الذين انضموا كأطراف مدنية.

ولم يحضر أي من الفتية المعنيين جلسة المحاكمة، ((خشية حصول ردات فعل انتقامية))، كما أوضحت المسؤولة المنتدبة عنهم. غير أن أحد هؤلاء سيدلي بإفادة عبر الفيديو.

وتعرض القاضية رئيسة المحكمة صوراً لهؤلاء الفتية التُقطت أثناء عمليات التوقيف المتعددة بتهمة السرقة. وتظهر وجوههم منهكة، وبعضها يحمل علامات ضرب.

الشرق الأوسط