محاكمة 6 جزائريين في باريس بتهمة الاتجار بالبشر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يخضع ستة جزائريين للمحاكمة منذ أمس الثلاثاء في باريس، بتهمة دفع قصّر مغاربة غير مصحوبين بذويهم لإدمان تعاطي الممنوعات وحملهم على ارتكاب عمليات سرقة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويُحاكَم هؤلاء بتهمة الاتجار بالبشر مع أسباب مشددة للعقوبة، وبالاتجار وحيازة مسروقات وممنوعات عامي 2021 و 2022. ويمثل رجل سابع طليقاً بتهمة بالاتجار وحيازة ممنوعات ومسروقات، من دون الاتجار بالبشر.
وقد أرجئت المحاكمة، التي كان من المقرر إطلاقها في ديسمبر (كانون الأول)، بعد خطأ إجرائي.
ويواجه هؤلاء الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و39 عاماً، محامي القاصرين الاثني عشر غير المصحوبين الذين انضموا كأطراف مدنية.
ولم يحضر أي من الفتية المعنيين جلسة المحاكمة، ((خشية حصول ردات فعل انتقامية))، كما أوضحت المسؤولة المنتدبة عنهم. غير أن أحد هؤلاء سيدلي بإفادة عبر الفيديو.
وتعرض القاضية رئيسة المحكمة صوراً لهؤلاء الفتية التُقطت أثناء عمليات التوقيف المتعددة بتهمة السرقة. وتظهر وجوههم منهكة، وبعضها يحمل علامات ضرب.
الشرق الأوسط
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