حيل رائعة تجعل منزلك يبدو راقياً وفاخراً بميزانية معقولة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مع شعور الكثيرين بالضيق بسبب أزمة تكلفة المعيشة المتزايدة، توصل العديد من أصحاب المنازل إلى عدد من الطرق لجعل تصميمات منازلهم الداخلية تبدو باهظة الثمن بميزانية معقولة.ومن بين الحيل التي يمكن أن تعزز تصميم المنزل، استخدام المصابيح والشموع والنباتات المنزلية. كما أن وجود الثريا فوق السلالم، والستائر الآلية، ومقابض الأبواب الذهبية، يمكن أن يساعد في إظهار المنزل بمظهر فاخر وراقٍ.



ونصح بعض المستخدمين على موقع ريديت، بالتخلص من الأشياء التي لا نحتاج إليها، لأن المساحات الفارغة أو غير المزدحمة تبدو فاخرة وراقية. كما قال آخرون إن استخدام ستائر يتم التحكم فيها عن بعد يعطي انطباعاً فاخراً للمنزل، وأن استبدال جميع لوحات مفاتيح الإنارة القديمة ومقابض الأبواب في المنزل بأخرى ذهبية أو نحاسية يخلق شعوراً بالفخامة في تصميم المنزل الداخلي.

كما اقترح البعض، استخدام الإضاءة المنخفضة والشموع، إضافة إلى المصابيح المكتبية أو الأرضية، لأنها تعطي مظهراً دافئاً وراقياً للمنزل، مع إضافة النباتات الكبيرة على مدخل المنزل أو فوق طاولة جانبية مع غطاء مناسب. ويقول الخبراء إن تغيير ألوان خزائن المطبخ ومقابض الأدراج يمكن أن يمنح المطبخ تحديثاً فاخراً ورخيصاً.



وقد شملت المزيد من الاقتراحات الأثاث ومساحات التخزين المدمجة، وتركيب التلفزيون على الحائط، وتركيب مكبرات الصوت في السقف، ورؤوس الدش عالية الجودة، إضافة إلى استخدام إطار للوحات الجدارية واستخدام الأعمال الفنية الجدارية، ووضع المزهريات لإضافة إحساس بالفخامة.

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