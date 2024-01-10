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التربية تنشر أسئلة امتحان الفيزياء والعلوم الإسلامية

1/10/2024 6:11:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت وزارة التربية والتعليم نموذج أسئلة امتحان مبحث الفيزياء والعلوم الإسلامية في الدورة التكميلية بحسب رصد "الوكيل الإخباري".


وقالت وزارة التربية والتعليم إن عدد الطلبة المسجلين للتقدم لامتحان تكميلية التوجيهي اليوم الأربعاء، 22732 طالبا وطالبة.
انقر هنا لامتحان الفيزياء


انقر هنا لامتحان العلوم الإسلامية


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