الاحتلال يهدم منشأتين تجاريتين في كفل حارس شمال غرب سلفيت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، منشأتين تجاريتين في بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت.
وأفادت مصادر لـ"وفــا "، بأن جرافات الاحتلال هدمت مغسلة للسيارات ومشتل يعودان للمواطن محمد منصور.
وأضافت، أن الاحتلال ينفذ عمليات هدم متكررة في المكان الواقع على الشارع الرئيسي قرب مستعمرة "آرائيل".
MENAFN10012024000208011052ID1107703787
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.