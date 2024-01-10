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الاحتلال يستهدف الرعاة والمزارعين جنوب الخليل

1/10/2024 6:10:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- طاردت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، رعاة الماشية وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، في قرية الجوايا شرق يطا جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية للوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال طاردت رعاة الماشية والمزارعين من عائلة الشواهين بخلة العدرة في قرية الجوايا، وأطلقوا الرصاص الحي صوبهم، واعتدوا عليهم بالشتم.

وناشد أهالي القرية
المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية التي تهدف إلى ترحيلهم من أراضيهم، ومنعهم من فلاحتها، وتربية المواشي.

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