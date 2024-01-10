الاحتلال يعتقل 26 مواطنا من عدة مناطق بالضفة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الأربعاء، 26 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم المعتقلان السابقان محمد زغلول من بلدة دورا القرع شمال رام الله، وياسر الرجوب من مدينة دورا جنوب غرب الخليل المصاب بالسرطان.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي رام الله، وبيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، وجنين، وطوباس، وطولكرم، ونابلس.

وأشارت إلى أن عمليات الاعتقال تترافق مع تنكيل واسع، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات والأموال.

وارتفعت حصيلة الاعتقالات منذ السابع من تشرين أول الماضي إلى أكثر من (5780)، واستهدفت كافة الفئات، ومنها المعتقلون السابقون، والمرضى، وكبار السن.