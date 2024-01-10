الاحتلال يعتقل 26 مواطنا من عدة مناطق بالضفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الأربعاء، 26 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم المعتقلان السابقان محمد زغلول من بلدة دورا القرع شمال رام الله، وياسر الرجوب من مدينة دورا جنوب غرب الخليل المصاب بالسرطان.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي رام الله، وبيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، وجنين، وطوباس، وطولكرم، ونابلس.
وأشارت إلى أن عمليات الاعتقال تترافق مع تنكيل واسع، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات والأموال.
وارتفعت حصيلة الاعتقالات منذ السابع من تشرين أول الماضي إلى أكثر من (5780)، واستهدفت كافة الفئات، ومنها المعتقلون السابقون، والمرضى، وكبار السن.
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