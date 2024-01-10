نقابة الصحفيين تدين قرار العليا الإسرائيلية رفض دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية رفض طلب رابطة الصحافة الأجنبية للسماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى غزة.
واعتبرت النقابة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن القرار إمعان من قبل مؤسسات دولة الاحتلال الأمنية والسياسية والقضائية بمنع حرية الحركة والتنقل للصحفيين، وانتهاك صارخ لحرية الإعلام، وجريمة بحق الإعلام الدولي والصحفيين الأجانب، وتضاف إلى جرائمها المروعة بحق الصحفيين الفلسطينيين التي راح ضحيتها حتى الآن 110 صحفي.
وطالبت، كافة المؤسسات الدولية والأممية والاتحاد الدولي للصحفيين بضرورة الضغط على دولة الاحتلال للسماح للصحفيين بدخول قطاع غزة، من أجل التغطية الاعلامية لجرائم الاحتلال وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد شعبنا.
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