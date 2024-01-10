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نقابة الصحفيين تدين قرار العليا الإسرائيلية رفض دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة

1/10/2024 6:10:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية رفض طلب رابطة الصحافة الأجنبية للسماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى غزة.

واعتبرت النقابة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن القرار إمعان من قبل مؤسسات دولة الاحتلال الأمنية والسياسية والقضائية بمنع حرية الحركة والتنقل للصحفيين، وانتهاك صارخ لحرية الإعلام، وجريمة بحق الإعلام الدولي والصحفيين الأجانب، وتضاف إلى جرائمها المروعة بحق الصحفيين الفلسطينيين التي راح ضحيتها حتى الآن 110 صحفي.

وطالبت، كافة المؤسسات الدولية والأممية والاتحاد الدولي للصحفيين بضرورة الضغط على دولة الاحتلال للسماح للصحفيين بدخول قطاع غزة، من أجل التغطية الاعلامية لجرائم الاحتلال وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد شعبنا.

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