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الاحتلال يهدم منشأتين تجاريتين في كفل حارس شمال غرب سلفيت

1/10/2024 6:10:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، منشأتين تجاريتين في بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن جرافات الاحتلال هدمت مغسلة للسيارات ومشتل يعودان للمواطن محمد منصور.

وأضافت، أن الاحتلال ينفذ عمليات هدم متكررة في المكان الواقع على الشارع الرئيسي قرب مستعمرة "آرائيل".

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