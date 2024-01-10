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أكبر شركة للأصول في العالم تحذر: الفيدرالي ربما لن يخفض الفائدة كما تتوقع الأسواق

1/10/2024 6:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال استراتيجيون في أكبر شركة للأصول في العالم في مذكرة أسبوعية حديثة إن البنك الاحتياطي الفيدرالي ربما لن يخفض أسعار الفائدة كما تتوقع الأسواق، لأن التضخم سوف ينتعش في وقت لاحق من هذا العام، مع سوق عمل ضيق يغذي نمو الأجور المتسارع.
كانت بيانات المسح الجديدة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد أشارت إلى أن توقعات الأمريكيين بشأن التضخم في السنوات المقبلة انخفضت بشكل حاد في ديسمبر وعادت، بشكل تقريبي، إلى مستويات ما قبل وباء كورونا.
وستعمل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة على زيادة ضغوط الأسعار في السنوات المقبلة، وفقًا لشركة بلاك روك، مما يقلل المجال أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية، حيث تميل التوترات الجيوسياسية إلى التأثير على سلاسل توريد السلع العالمية، مما يسبب تقلبات في أسعار المواد الخام.
وكثف المستثمرون والمحللون رهاناتهم في الأشهر الأخيرة على تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه يدرس احتمال تخفيف الظروف النقدية.




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