وزير الإعلام يتسلم نسخة من ديوان الحمديات للشاعر محمد هادي الحلواجي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام، في مكتبه اليوم، الشاعر محمد هادي الحلواجي، حيث أهداه نسخة من ديوانه الشعري "الحمديات"، الذي يتضمن القصائد الشعرية التي ألقاها في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في مختلف المناسبات.

وقد رحب وزير الإعلام بالشاعر محمد الحلواجي، معربًا عن فخره واعتزازه بهذا الإهداء، وما يتضمنه الديوان الشعري من قصائد وطنية متميزة ولوحات فنية تسلط الضوء على ملامح مهمة من المسيرة التنموية لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وما يتمتع به جلالته من حكمة وفكر مستنير في قيادة الوطن وتعزيز نهضته الشاملة.

وأشاد وزير الإعلام بعطاء الشاعر الحلواجي، وما قدمه خلال مسيرته الأدبية من نتاج شعري متميز، كان له بالغ الأثر في إثراء الحراك الشعري والأدبي بمملكة البحرين، مثمنًا دور الشعر والأدب في تعزيز روح المواطنة ومشاعر الولاء والانتماء الوطني لدى المجتمع، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.