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الأشغال: غلق المسار الأيسر على شارع الميثاق الوطني

1/10/2024 6:05:31 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الأشغال وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال الصيانة الطارئة لشبكة المياه المعالجة على شارع الميثاق الوطني بالقرب من تقاطعه مع شارع القدس تستدعي غلق المسار الأيسر للحركة المرورية المتجهة شمالاً و سيتم توفير مسارين للحركة المرورية
واوضحت أن العمل في الموقع المذكور سيكون خلال عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة 12 يناير ، الساعة 01:00 صباحاً إلى الأحد 14 يناير ، الساعة 05:00 صباحاً .
كما اعلنت الأشغال أن أعمال تطوير شارع الجنبية عند
تقاطعه مع شارع 57 تستدعي غلق التقاطع وتحويل الحركة المرورية إلى التقاطعات القريبة ، وسوف يتم العمل في الموقع المذكور من يوم الجمعة 12 يناير ولمدة شهرين.
ودعت الوزارة إلى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.

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