الأشغال: غلق المسار الأيسر على شارع الميثاق الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الأشغال وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال الصيانة الطارئة لشبكة المياه المعالجة على شارع الميثاق الوطني بالقرب من تقاطعه مع شارع القدس تستدعي غلق المسار الأيسر للحركة المرورية المتجهة شمالاً و سيتم توفير مسارين للحركة المرورية
واوضحت أن العمل في الموقع المذكور سيكون خلال عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة 12 يناير ، الساعة 01:00 صباحاً إلى الأحد 14 يناير ، الساعة 05:00 صباحاً .
كما اعلنت الأشغال أن أعمال تطوير شارع الجنبية عند
تقاطعه مع شارع 57 تستدعي غلق التقاطع وتحويل الحركة المرورية إلى التقاطعات القريبة ، وسوف يتم العمل في الموقع المذكور من يوم الجمعة 12 يناير ولمدة شهرين.
ودعت الوزارة إلى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.
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