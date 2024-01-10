الكشف عن طاقم تحكيم المباراة الافتتاحية لكأس آسيا بين قطر ولبنان

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن الطاقم التحكيمي للمباراة الافتتاحية من بطولة كأس آسيا، التي تلعب بين حامل اللقب قطر ولبنان، بعد غدٍ الجمعة على ملعب لوسيل الذي يتسع لـ 88 ألف متفرج.

ومن المقرر أن يدير المباراة الإيراني علي رضا فغاني، الذي يعتبر أحد أشهر حكام المباريات الآسيوية، فيما تم تعيين الثنائي الأسترالي أنطون شيتينين وأشلي وارويك بيتشام كحكمين مساعدين، وسيكون الثنائي الكوري الجنوبي كو هيونج جين ويون جاي يول هما الحكم الرابع والحكم المساعد الاحتياطي على التوالي.

وستكون الأسترالية إيفان شون روبرت هي حكم الفيديو المساعد (VAR)، بينما ستصبح مواطنتها كيت جاسيويتش أول حكمة على الإطلاق تشارك في مباراة في كأس آسيا عندما تتولى دورها كمساعد VAR.

وسيتولى فغاني إدارة مباراته الثالثة عشرة في كأس آسيا في ظهوره الرابع في البطولة، بعد أن أدار كحكم رابع لأربع مباريات في أول ظهور له في عام 2011، كما أدار خمس مباريات في عام 2015.

وحصل فغاني على جائزة أفضل حكم في آسيا عامي 2016 و2018، وبدأ رحلته التحكيمية في عام 1994 وأصبح حكماً لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في عام 2008.

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