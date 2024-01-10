فعاليات ترفيهية بعطلة الأسبوع الأخيرة من «مهرجان دبي للتسوق»

يختتم مهرجان دبي للتسوق دورته الـ29 الأحد المقبل، حيث يوفر لسكان دبي وزوراها عطلة نهاية أسبوع مميزة واستثنائية تضم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية.

ومع بداية العد التنازلي للحدث انتهى فريق مهرجان دبي للتسوق في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من الإعداد لتنظيم عدد من الحفلات الموسيقية التي تضم أشهر الفنانين العرب إلى جانب باقة من عروض التسوق والاستمتاع بتجربة أشهى المأكولات والدخول في سحوبات على جوائز قيمة وغيره من الفعاليات.

ومن بين الاستعدادات النهائية لاختتام مهرجان دبي للتسوق "مهرجان 321" في "سكاي دايف دبي" الذي يستقطب باقة من الفنانين العرب حيث سيلتقي الجمهور من خلال ثلاثة عروض حية مع كل من الفنانين حسين الجسمي وتامر حسني وبلقيس.

وتضم الفعاليات الختامية تقديم عرضين هما عرض طائرات "الدرون" إذ سيكون الأكبر من نوعه في تاريخ مهرجان دبي للتسوق وعرض الألعاب النارية الذي سيملأ سماء دبي بالألوان والأضواء الرائعة.

كما تتضمن الفعاليات عدد من العروض منها عرض فريق الفرسان للحركات البهلوانية وعروض الألعاب النارية التي ستنطلق في تمام الساعة 9 مساء في عطلة نهاية الأسبوع بمنطقة "بلوواترز" و"ذا بييتش جي بي آر" بالإضافة إلى عروض طائرات "الدرون".

وتعد عطلة نهاية الأسبوع الختامية أيضاً فرصة لمشاهدة بعض فعاليات مهرجان دبي للتسوق الأكثر شعبية كفعاليات "أضواء دبي"في الوجهات الشهيرة في جميع أنحاء المدينة حيث يمكن مشاهدة عرض "ذا أنوكي" في منطقة السيف وسوق "اتصالات إم أو تي بي" في "حي دبي للتصميم" أو فعالية "عجائب الأمازون" في "ويست بيتش - نخلة جميرا" إضافة إلى "إضاءة النيون" في السيف وسوق الذهب القديم ومجسمي "مدهش ودانة" العملاقين في "سيتي سنتر مردف".

وسيحظى زوار سوق "اتصالات إم أو تي بي" في حي دبي للتصميم بفرصة اقتناء أحدث صيحات الموضة والأزياء التقليدية وقطع الملابس الفريدة إضافة إلى تجارب الطعام المميزة وعروض الموسيقى الحية وفعالية "فينتي بيوتي درايڤ إن" والعروض الترفيهية.

ولجميع محبي الموسيقى هناك فرصة أيضاً للاستمتاع بعروض "نغمات دبي" الموسيقية الأخيرة مع باقة تضم العديد من الفنانين والذين سيقدمون عروضهم الغنائية على 16 مسرحاً مفتوحاً.

كما يقدم معرض "عطور أرماني- بريفي هوت كوتور" الحصري في حديقة" دبي أوبرا" تجربة حسية لا مثيل لها مع مجموعة من أرقى العطور.

ويعد مهرجان "شتانا في حتا" في "وادي هب" فرصة للجمهور لقضاء عطلة رائعة حتى نهاية مهرجان دبي للتسوق.

ويحظى مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيسي "جمبو للإلكترونيات" وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول" و"فستيفال بلازا" والسيف ومجموعة الزرعوني "ميركاتو" ومجموعة عبد الواحد الرستماني و"بلوواترز" و"سيتي ووك" وطيران الإمارات و"إينوك" واتصالات من e وماجد الفطيم "مول الإمارات" و"سيتي سنتر مردف" و"سيتي سنتر ديرة" ونخيل مولز "ابن بطوطة مول" و"سوق التنين 2" و"بالم ويست بييتش" و"نخيل مول" و"ذا فيو" و"ذا بييتش" و"ذا أوتلت فيليدج".