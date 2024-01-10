برويز مشرف.. (إعدام ميت) في باكستان

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أيدت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام الصادر بحق الحاكم العسكري السابق، برويز مشرف، بتهمة إلغاء دستور البلاد، وذلك بعد نحو عام من وفاته.
يشار إلى أن جيش باكستان القوي كان قد استولى على سلطة البلاد 4 مرات على الأقل، إلا أن الحكم بإعدام مشرف، هو المرة الأولى التي يعاقب فيها جنرال بتهمة القيام بانقلاب.
وكانت محكمة خاصة قضت على مشرف، الذي استولى على السلطة في انقلاب أبيض عام 1999، وحكم باكستان لمدة 9 أعوام، بالإعدام في عام 2019، بعد إدانته بالخيانة.
إلا أن المحكمة العليا ألغت الحكم بعد أسابيع، وتم الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا، ولكن الطعن ظل معلقا لأعوام.
وتوفي الحاكم العسكرى السابق في فبراير (شباط) الماضي، عن عمر ناهز 79 عاماً، بعد أن أمضى عدة أعوام في المنفى، وبعد صراع طويل مع المرض.
وأعلن رئيس المحكمة العليا القرار خلال بث حي مباشر على قنوات التلفزيون الوطنية بالعاصمة إسلام آباد.
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