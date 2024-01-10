برويز مشرف.. (إعدام ميت) في باكستان

MENAFN - Khaberni) خبرني - أيدت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام الصادر بحق الحاكم العسكري السابق، برويز مشرف، بتهمة إلغاء دستور البلاد، وذلك بعد نحو عام من وفاته.

يشار إلى أن جيش باكستان القوي كان قد استولى على سلطة البلاد 4 مرات على الأقل، إلا أن الحكم بإعدام مشرف، هو المرة الأولى التي يعاقب فيها جنرال بتهمة القيام بانقلاب.

وكانت محكمة خاصة قضت على مشرف، الذي استولى على السلطة في انقلاب أبيض عام 1999، وحكم باكستان لمدة 9 أعوام، بالإعدام في عام 2019، بعد إدانته بالخيانة.

إلا أن المحكمة العليا ألغت الحكم بعد أسابيع، وتم الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا، ولكن الطعن ظل معلقا لأعوام.

وتوفي الحاكم العسكرى السابق في فبراير (شباط) الماضي، عن عمر ناهز 79 عاماً، بعد أن أمضى عدة أعوام في المنفى، وبعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن رئيس المحكمة العليا القرار خلال بث حي مباشر على قنوات التلفزيون الوطنية بالعاصمة إسلام آباد.