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الجيش الإسرائيلي يعلن عن أكبر خسائره منذ بدء الحرب

1/10/2024 5:33:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مقتل تسعة آخرين من جنوده في غزة، ليتكبد واحدة من أكبر الخسائر البشرية خلال 24 ساعة في الحرب على حماس، وليصل إجمالي خسائره في حربه على القطاع إلى 187 قتيلا.

وسقط معظم هؤلاء القتلى الجدد من الوحدات الهندسية العاملة ضد أنفاق حركة المقاومة (حماس) في جنوب القطاع ووسطه إلى حيث حولت إسرائيل تركيزها في القتال بعدما أعلنت يوم السبت تفكيك البنية التحتية للحركة في شمال غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري خلال إفادة صحفية بثها التلفزيون أمس الثلاثاء إن ستة جنود قُتلوا و14 أُصيبوا في انفجار عن طريق الخطأ الاثنين بينما كانت القوات تعمل على تدمير البنية التحتية المسلحة.

وأضاف هاغاري "أمس، كشفنا أكبر موقع تابع لحماس لإنتاج الصواريخ والأسلحة في البريج. خلال النشاط العملياتي في الأنفاق تحت الأرض لتدمير البنية التحتية لموقع إنتاج أسلحة، وقع انفجار ناجم عن نيران دبابة رصدت هدفا معاديا. ويبدو أن قذيفة الدبابة ضربت عمود كهرباء قريبا، مما نجم عنه الانفجار".


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