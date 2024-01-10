10 شاحنات مساعدات إماراتية لسكان غزة تصل معبر رفح

وصلت إلى معبر رفح، قافلة مساعدات إنسانية إماراتية مخصصة لسكان قطاع غزة، ضمن الحملة الشتوية السنوية "أنتم الأيادي الدافئة" التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن "عملية الفارس الشهم 3".

وتتكون القافلة، التي تستعد لدخول قطاع غزة، من 10 شاحنات تتضمن نحو مليون و650 ألف قطعة من الملابس الشتوية والأغطية للتدفئة لمواجهة البرد القارس خلال فصل الشتاء خاصة الذين يتواجدون في المخيمات التي تفتقر للكثير من مقومات الحياة.

وتأتي هذه الحملة تضامنا مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة بالحرب الدائرة في قطاع غزة، من خلال تقديم مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني، والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، خصوصاً الأطفال.

وتعكس هذه الاستجابة السريعة للأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، التزام دولة الإمارات الإنساني والتاريخي تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين عبر مسيرة إنسانية حافلة بالعطاء، مما يعكس مواقف الإمارات الأخوية ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أنها ستخصص جزءاً كبيراً من ريع الحملة السنوية "أنتم الأيادي الدافئة"، لمساعدة العديد من الأطفال والعائلات خلال الشتاء القارس، حيث خصصت الهيئة ضمن حملتها بنداً للتبرع مخصصا لأهالي غزة.

ودعت الهيئة أهل الخير إلى المشاركة في الحملة، مبينة أن التبرعات ستكون مادية وموزعة على عدة فئات مختلفة في قيمتها، ومنها حملة الشتاء في غزة 30 درهماً، وكسوة الشتاء 200 درهم، وحملة الشتاء 10 دراهم، وجهاز تدفئة 300 درهم، وحطب التدفئة 300 درهم، وطرد صحي 150 درهماً، وطرد غذائي 200 درهم.

وأكملت الهيئة ترتيباتها لتعزيز فعاليات الحملة واستقبال دعم الخيرين، وتسهيل عملية التبرع عبر منصاتها ومنافذها من خلال الموقع الإلكتروني والإيداعات البنكية وتطبيقات الهواتف الذكية والرسائل النصية ورقم الهاتف المجاني وصناديق التبرع النقدية والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى نشر مندوبي الهيئة في حوالي 175 موقعاً على مستوى الدولة، خاصة في المراكز التجارية والأسواق والمؤسسات المختلفة.

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