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موجة برد تسبب فوضى في أجزاء من اليونان

1/10/2024 5:33:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكر خبراء الأرصاد الجوية في اليونان أنه مع انخفاض درجات الحرارة في البلاد اليوم الأربعاء، ستصل موجة برد جديدة إلى ذروتها يوم السبت المقبل، بدون حدوث العديد من الظواهر الجوية الشديدة.

وفي شبه جزيرة "آتيكا"، من المتوقع حدوث غطاء من السحب، بالأساس في الشمال، ويصاحب ذلك هطول أمطار خفيفة وبعض الثلوج في المناطق الجبلية وشبه الجزيرة، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين 2 و11 درجة مئوية.

وشهدت "مقدونيا الغربية" تساقط الثلوح بكثافة والأمر نفسه في "بتوليمايدا" و"فلورينا" حيث سيتم إغلاق المدارس في "فلورينا" غدا الخميس، بينما طلب من الطلاب في "بريسبا" التأخر عن موعد وصولهم بساعة.

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