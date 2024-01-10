«دبي للاستثمار» تطلق مشروعاً متعدد الاستخدامات في أنجولا

دخلت شركة «دبي للاستثمار» الأسواق الأفريقية بإعلانها تطوير مشروع «مجمع دبي للاستثمار (DIP)» في أنجولا، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يعد الأول من نوعه في أفريقيا.

ويقع «مجمع دبي للاستثمار - أنجولا»، على مساحة 2000 هكتار كمشروع فريد متعدد الاستخدامات للسكن والتجارة والصناعة. وقد تم تخطيطه وتصميمه لتسليط الضوء على خبرة «دبي للاستثمار» في صياغة وتطوير مشروعات ناجحة متعددة الاستخدامات.

ويتكون المشروع من شريط ساحلي يمتد بطول 3 كيلومترات وشاطئ رملي يمتد لمسافة كيلومترين، مقدماً لوحة فنية للتخطيط الرئيسي المتعدد الاستخدامات. وتسمح تضاريس المنطقة بالتكامل السلس للمناطق الصناعية والتجارية والسكنية، مع الحفاظ على الجمال الطبيعي. ويهدف المشروع إلى أن يصبح مركزاً للسياحة والصناعة، مع تحقيق تنمية مستدامة متناسقة مع وزارة البيئة الأنجولية.

وستقوم «دبي للاستثمار» بتطوير البنية التحتية وتأجير الأرض للمطورين والمستثمرين، لتحقيق مشروع تطويري متعدد الاستخدامات. مع عدد لا يحصى من وسائل الراحة مثل الحدائق والمرافق الترفيهية.



ويتضمن المشروع ملعب غولف مكون من 18 حفرة وخيارات سكنية متنوعة، كلها موجودة بشكل استراتيجي قرب مراكز التجزئة الحيوية ومراكز الصناعة.

ويقع المشروع في بلدية داندي، مقاطعة بينجو، على بعد 50 كيلومتراً فقط من عن العاصمة الأنجولية لواندا و33 كيلومتراً غرب عاصمة المقاطعة كاكسيتو. ويتضمن شبكة نقل إقليمية قوية للزوار المحليين والدوليين على حد سواء.

وقال خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: «يمثل مشروع مجمع دبي للاستثمار في أنجولا معلماً بالغ الأهمية، ويمثل المساعي الرائدة للمجموعة على هذا النطاق الكبير»، مشيراً إلى أنه بداية رحلة الشركة نحو التوسع العالمي. كما تؤكد هذا الخطوة الاستراتيجية إيمان المجموعة الراسخ بالمشهد الاقتصادي الواعد في أفريقيا، وتحفيز النمو المستدام والتقدم في جميع أنحاء القارة. والتفاني الثابت لدى «دبي للاستثمار» في استخدام خبرتها في صناعة مشروعات مزدهرة متعددة الاستخدامات.



وأكد أن مجمع دبي للاستثمار في أنجولا يمثل فرصة رئيسية للمستثمرين الذين يسعون إلى التنويع وتوسيع الأعمال ضمن اقتصاد مزدهر يحمل إمكانات هائلة للصناعات واسعة النطاق، مما يوفر مسارات مباشرة لأسواق واسعة عبر المشهد الأفريقي الأوسع.

وصمم مجمع دبي للاستثمار- أنغولا على غرار مجمع دبي للاستثمار في دولة الإمارات، ويمثل امتداداً مطوراً لهذا النموذج الناجح، حيث يحاكي جميع جوانبه وخصائصه ويعمل على تعزيزها والارتقاء بها إلى مستويات جديدة، لإنشاء مشروع متعدد الاستخدامات. يشكل مجمع دبي للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، علامة فارقة وشاهداً على التخطيط

العمراني الحضري المبتكر، حيث يضم مناطق متميزة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأعمال المتنوعة. كما يوفر، بيئة متعددة الجوانب للشركات والسكان والقطاعات الصناعية، ويشمل مناطق بارزة مثل المنطقة الصناعية المخصصة للتصنيع والخدمات اللوجستية، والمنطقة التجارية التي تساهم في تعزيز نمو الشركات، والمنطقة السكنية التي توفر مساحات وبيئة عيش مريحة، ومنطقة الترفيه والتسلية التي تلبي الاحتياجات الترفيهية. ويعزز التكامل السلس لهذه المناطق داخل مجمع دبي للاستثمار، الخصائص والمزايا المجتمعية الشاملة ويساهم في تحقيق التناغم بين الحياة العملية والترفيه، من خلال بيئة مستدامة تنبض بالحياة.

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