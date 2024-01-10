الإمارات والسعودية في صدارة الرابحين.. 493 مليار دولار مكاسب البورصات العربية 2023

سجلت البورصات العربية مكاسب قياسية ناهزت 493 مليار دولار (1.81 تريليون درهم) في العام الماضي 2023، مع تصدر الأسواق المالية في الإمارات والسعودية الرابحين.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، ارتفع رأس المال السوقي للبورصات العربية إلى نحو 4 تريليونات و558 مليارا و216 مليونا و586 ألف دولار في نهاية 2023، مقارنة بنحو 4 تريليونات و65 ملياراً و559 مليونا و3 دولارات في نهاية 2022.

ووصلت مكاسب أسواق الإمارات لنحو 117.5 مليار دولار لترتفع رسملتها السوقية من 873.05 مليار دولار في نهاية 2022، وصولا إلى 990.6 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

وتوزعت مكاسب أسواق الإمارات بواقع 88.8 مليار دولار لسوق أبوظبي للأوراق المالية مع نمو رأسماله السوقي من 714.6 مليار دولار في 2022 إلى 803.4 مليار دولار في 2023، بينما بلغت مكاسب سوق دبي المالي نحو 28.7 مليار دولار مع ارتفاع قيمته السوقية من 158.4 مليار دولار إلى 187.2 مليار دولار.

وربحت السوق المالية السعودية "تداول" نحو 368.2 مليار دولار ليرتفع رأسمالها السوقي من 2.633 تريليون دولار في نهاية 2022 إلى أكثر من 3 تريليونات دولار مع نهاية العام الماضي، فيما وصلت مكاسب بورصة مصر لنحو 16.8 مليار دولار لترتفع قيمتها السوقية من 38.8 مليار دولار إلى 55.6 مليار دولار.

وحققت بورصة الدار البيضاء مكاسب بنحو 9.6 مليار دولار ليرتفع رأسمالها السوقي من 53.6 مليار دولار في 2022 إلى 63.2 مليار دولار في 2023، فيما ربحت بورصة بيروت نحو 5.9 مليار دولار ليرتفع رأسمالها السوقي من 14.4 مليار دولار إلى 20.4 مليار دولار، ووصلت مكاسب بورصة قطر إلى 4.5 مليار دولار مع ارتفاع قيمتها السوقية من 167.09 مليار دولار إلى 171.6 مليار دولار.

وبلغت مكاسب بورصة دمشق في العام الماضي نحو 2.2 مليار دولار مع ارتفاع قيمتها السوقية من 2.06 مليار دولار إلى 4.27 مليار دولار، فيما وصلت مكاسب بورصة مسقط إلى 170.3 مليون دولار مع بلوغ رأسمالها السوقي نحو 61.8 مليار دولار، وربحت بورصة تونس نحو 137.5 مليون دولار ووصل رأسمالها السوقي إلى 7.9 مليار دولار.

وبحسب الرصد، وصل رأس المال السوقي لبورصة الكويت إلى 131.6 مليار دولار، وبورصة عمان إلى 23.9 مليار دولار، وبورصة البحرين إلى 20.6 مليار دولار، وبورصة فلسطين إلى 4.62 مليار دولار وذلك مع نهاية العام الماضي 2023.

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