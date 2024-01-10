مصحوب ببعض القيود.. روما يستعد لتمديد عقد مورينيو وشرط وحيد للموسم الإضافي

كشف تقرير صحفي إيطالي، أن روما ينوي تجديد عقد مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وارتبط اسمه مؤخرا بتولي تدريب أحد الفرق السعودية.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن مورينيو يريد البقاء في روما، وينوي النادي تقديم عرض جديد مصحوب ببعض القيود.

وأضاف التقرير أن عائلة فريدكينز مالكة نادي روما، ستقدم لمورينيو عرضا لمدة موسم واحد فقط، مع خيار التمديد لموسم إضافي إذا ضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأشار التقرير إلى أن ميزانية روما لا تزال صغيرة للغاية نظرا لمعايير اللعب المالي النظيف، ويحتاج النادي لتعيين مدير رياضي جديد، حيث سيغادر تياجو بينتو مباشرة بعد فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

ومع ذلك، لا يشعر روما بأنه قادر على تحمل خسارة مورينيو، الذي له دور كبير مع النادي الإيطالي، ويمثل أيضا نقطة محورية للجماهير ووسائل الإعلام.

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