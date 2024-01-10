ديوكوفيتش عن اعتزاله: هناك حالة انقسام بين الفتى الصغير ورب الأسرة

علق الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًا، على التحديات التي تنتظره ومدى اقتراب اعتزاله اللعب في المستقبل.

وقال ديوكوفيتش بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الأهداف دائمًا كبيرة، لكن لا أعرف ما هي التوقعات مع بلوغي 36 عامًا، لا أعرف ما إذا توقعت الفوز بثلاثة ألقاب في الجراند سلام وخوض النهائي في البطولة الرابعة (الموسم الماضي)".

وعن مدى اقترابه من الاعتزال أوضح: "أشعر بانقسام بداخلي، فهناك جزء الفتى الصغير الذي يحب التنس ويعرف كل شيء عن الرياضة وقدم كل حياته من أجلها، هذا الفتى يريد المواصلة".

وأضاف: "على الجانب الآخر أنا أب وأبتعد عن أسرتي، في كل مرة أسافر لفترة طويلة يتحطم قلبي، أفكر دائمًا متى يتوجب علي اللعب، وعدد البطولات التي يجب المشاركة بها، وما إذا كان الأمر يستحق ذلك".

وتابع: "بدأت هذا الموسم بالصورة المعتادة من خلال الوصول مبكرًا إلى أستراليا، أحب اللعب هنا فهذا هو المكان الذي حققت فيه معظم النجاحات في مسيرتي بالجراند سلام، في العادة أملك دائمًا أفكارًا واضحة للأهداف التي أريد تحقيقها".

وأتم تصريحاته مؤكدًا رغبته في أن يكون مؤثرًا في تطوير الرياضة وفي معيشة باقي لاعبي التنس.

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