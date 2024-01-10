محمد بن زايد: الإمارات تدعم بناء جسور التعاون التي تسهم في تحقيق التنمية والازدهار للشعوب

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم، في "قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة" في دورتها العاشرة .. وذلك تلبية لدعوة من دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

ويشارك في القمة - التي تعقد في مدينة أحمد آباد في ولاية غوجارات - العديد من القادة والمسؤولين وصناع القرار من مختلف دول العالم إضافة إلى رجال المال والأعمال.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان- في كلمته خلال القمة - عن شكره لدولة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند لدعوته إلى حضور القمة " التي أسسها هو شخصياً عام 2003 وأصبحت اليوم منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعلومات حول تطوير الاقتصاد والاستثمار"، وهنأه بمناسبة مرور 20 عاماً على انطلاقها.

كما شكر سموه معالي بوبيندرا بهاي باتيل رئيس وزراء ولاية غوجارات لكلمته القيمة.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة : "نحن سعداء بالمشاركة مع أصدقائنا في الهند والعالم في هذه القمة لنبحث معاً ما يسعد شعوبنا ويطور دولنا".

وثمن سموه جهود المنظمين للقمة، متمنياً لها النجاح والتوفيق والخروج بنتائج تخدم التعاون والتنمية والازدهار للجميع.

حضر القمة الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى الهند والذي يضم كلاً من .. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إضافة إلى عدد من المسؤولين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد وصل إلى مقر انعقاد القمة صباح اليوم حيث استقبله دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، والتقطت لسموه ورئيس الوزراء الهندي الصور التذكارية، كما شارك صاحب السمو رئيس الدولة في صورة ضمت قادة الدول المشاركين في القمة ورئيس الوزراء الهندي، إضافة إلى الصورة الجماعية لممثلي الوفود.

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