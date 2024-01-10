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«المالية» تعلن عن صدور قانون اتحادي بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية

1/10/2024 5:33:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة المالية عن إصدار القانون الاتحادي بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، والذي يستند إلى أفضل الممارسات الدولية المتقدمة والمرنة، وينظم الإطار العام للمشتريات في حكومة دولة الإمارات.

أحكام القانون
تسري على كافة أنشطة وإجراءات المشتريات والتعاقدات لدى الجهات الاتحادية والجهات المستقلة - المنشأة أو التي يتم إنشاؤها - وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
تنظم حوكمة عملية الشراء، بما في ذلك دور ومسؤوليات الجهات الاتحادية والمجالس واللجان والوحدات التنظيمية المعنية بها.

أهداف القانون
تحديد المبادئ والضوابط والمعايير العمليات الشراء في الجهات الحكومية.

تعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية . تفعيل أنظمة المشتريات الرقمية .

تنفيذ أفضل السياسات والممارسات الرائدة عالمياً في جميع مراحل عملية الشراء .

ضمان المساواة والمعاملة العادلة وعدم التمييز بين الموردين المشاركين .

تعزيز النزاهة والثقة والشفافية والتنافسية في كافة إجراءات عمليات الشراء.

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