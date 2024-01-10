الخميرة إضافة قيمة للنظام الغذائي

MENAFN - Khaberni) خبرني - الخميرة هي نوع من الفطريات الصالحة للأكل التي تُستخدم في العديد من الأطباق، بما في ذلك الخبز والمعكرونة والصلصات. وهي مصدر جيد للبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، مما يجعلها إضافة قيمة للنظام الغذائي. فيما يلي بعض الفوائد المحتملة لدمج الخميرة مع النظام الغذائي:

. تحتوي الخميرة على الألياف الغذائية، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. يمكن أن تساعد الألياف أيضًا في زيادة عدد البكتيريا الجيدة في الأمعاء، والتي يمكن أن تدعم الهضم الصحي وصحة الجهاز المناعي.

. تحتوي الخميرة على فيتامينات B، والتي يمكن أن تساعد في امتصاص الكالسيوم، وهو معدن أساسي لصحة العظام.

. تحتوي الخميرة على مركبات يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. على سبيل المثال، يحتوي بيتا جلوكان، وهو نوع من الألياف الغذائية الموجود في الخميرة، على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

. تحتوي الخميرة على فيتامينات B، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الشعر والبشرة.

بالإضافة إلى هذه الفوائد المحتملة، يمكن استخدام الخميرة أيضًا لتعزيز نكهة الأطباق. يمكن إضافتها إلى الحساء والصلصات والشوربات والسلطات. كما يمكن استخدامها لصنع المخبوزات أو رشها على الأطباق