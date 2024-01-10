3.8 مليون برميل واردات النفط العراقي للأردن العام الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت الكميات المفرغة من مادة النفط الخام العراقي، من موقع مستودع كركوك الحديث في العراق، إلى خزانات شركة مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء العام الماضي 3.813.336 مليون برميل بواقع 509.724.578 الف طن.



وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد بينت في تصريحات سابقة لها، أن الجانب العراقي وافق على زيادة الكميات من 10 آلاف برميل يومياً لتصبح 15 ألف برميل يومياً وذلك من بداية شهر آب العام الماضي، وبنفس الشروط التعاقدية الواردة في مذكرة تفاهـم تجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة جمهورية العراق والحكومة بتاريخ 4 أيار 2023.



وقالت الوزارة إنه تم إجراء الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لنقل هذه الكميات من موقع تحميل النفط في العراق مستودع كركوك الحديث إلى مصفاة البترول في الزرقاء، لافتة الى أن الكمية الشهرية المصدرة من النفط الخام العراقي للأردن ستصل الى حوالي 450 ألف برميل شهرياً، بدلاً من 300 ألف برميل شهرياً.