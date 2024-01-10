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الذهب عالمياً يرتفع منتهزًا فرصة تراجع الدولار

1/10/2024 5:20:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار الأمريكي، وعوائد سندات الخزانة، قبيل تقرير التضخم الأمريكي الرئيسي الذي قد يلقي بعض الضوء على مسار خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب إلى مستوى 2037 دولار للأوقية وبنسبة 0.2%، فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.07% إلى 2031 دولار للأوقية.
وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.06% إلى 102.22 نقطة.




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