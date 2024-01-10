الذهب عالمياً يرتفع منتهزًا فرصة تراجع الدولار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار الأمريكي، وعوائد سندات الخزانة، قبيل تقرير التضخم الأمريكي الرئيسي الذي قد يلقي بعض الضوء على مسار خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب إلى مستوى 2037 دولار للأوقية وبنسبة 0.2%، فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.07% إلى 2031 دولار للأوقية.
وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.06% إلى 102.22 نقطة.
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