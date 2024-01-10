10 اصابات بالرصاص و5 معتقلين خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- أصيب 12 مواطنا، بينهم 10 بالرصاص الحي، واعتقل خمسة آخرون، اليوم الأربعاء، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، ومحاصرتها البلدة القديمة فيها.

وأفادت طواقم الإسعاف في الهلال الأحمر، بإصابة 12 مواطنا

بينهم طفل وسيدة مسنة، برصاص الاحتلال وبالضرب، وجرى تقديم الإسعافات الميدانية اللازمة لهم، وتم نقلهم الى المستشفى لاستكمال العلاج.

وأوضحت المصادر، أن من بين المصابين 9 شبان، من بينهم 8 اصيبوا

بالرصاص الحي، وتاسع في اعتداء بالضرب وعولج ميدانيا، الى جانب إصابة طفلين (16 عاما) بالرصاص الحي في القدم، وسيدة مسنة (70 عاما) أصيبت بالهلع وتم التعامل معها ميدانيا.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات خاصة احتلالية اقتحمت سوق الحدادين داخل البلدة القديمة، واعتقلت خمسة مواطنين وهم:

نصر مبروكة خالد حبش، محمد قنديل، عاصم يعيش، احمد الشنتير، نصر مبروكة، عقب مداهمة منازل ذويهم وتخريب محتوياتها.

كما اقتحمت أعداد كبيرة من الجيبات العسكرية والآليات المدينة من محاور عدة، وحاصرت جميع مداخل البلدة القديمة، واعتلى عدد من القناصة أسطح المنازل في محيطها.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال تتواجدت في شوارع غرناطة، ورأس العين، وفيصل، وفلسطين، وأمام مستشفى الوطني، ومصنع الارز، وحارة الياسمينة، وحارة القيصارية، وحارة القريون، ودخلة المسمكة، ودوار الشهداء، ودحلة الفاطمية، وشارع كشيكة، وشارع الباشا، وراس العين، وتتمركز الجيبات في عدد من المناطق بمحيط دوار الشهداء.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل ومكاتب وحطمت محتوياتها، عرف من بينها مقهى الشهيد وديع الحوح ومكتب تنظيم فتح بالمنطقة الغربية بالبلدة القديمة في شارع النصر، ويسمع أصوات دوي انفجارات واشتباكات متقطعة في عدة أماكن بالمدينة.

وتفقد القائم بأعمال محافظ محافظة نابلس غسان دغلس آثار الدمار والخراب الذي لحق بالمنازل بالبلدة القديمة.

وقال دغلس، أن ما قام به الاحتلال يهدف لكسر الحالة المعنوية بالضفة الغربية، وتضامنها مع أهلنا في قطاع غزة،

مؤكدا أنه مهما دمر وخرب وقتل، إلا أن شعبنا يتوق للحرية، ويريد أن يعيش في دولة مستقلة وعاصمتها القدس.