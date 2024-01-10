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المحكمة العليا في إسرائيل تقيّد بن غفير

1/10/2024 5:20:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- حظرت محكمة العدل العليا في إسرائيل على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إعطاء الأوامر للشرطة حول كيفية مواجهة المظاهرات، واستخدام القوة لفضّ الاحتجاجات.

وقضت المحكمة في شهر مارس بعدم السماح للوزير اليميني المتطرف بإصدار مثل هذه الأوامر، واليوم وجدت أن بن غفير قد انتهك الحكم.

وقد قدمت جماعات حقوق الإنسان استئنافا بعد أن حاول بن غفير مؤخرا منع مظاهرة مناهضة للحرب في تل أبيب.

وقضت المحكمة بأن بن غفير "يجب أن يمتنع عن إعطاء تعليمات وأوامر عملية للشرطة فيما يتعلق بتنفيذ سياسته فيما يتعلق بممارسة الحق في التظاهر وحرية الاحتجاج".

وقد اتهم الوزير في الماضي بمحاولة قمع الاحتجاجات الجماهيرية ضد الحكومة، وخاصة خطط الإصلاح القضائي، من خلال إصدار أوامر للشرطة باستخدام أساليب أكثر صرامة لتفريق الحشود.


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