نائب في حزب نتنياهو يتمسك بدعوته لـ”إحراق” غزة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- تمسك نيسيم فاتوري النائب الإسرائيلي من حزب“الليكود” اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بدعوته لإحراق غزة عوضا عن إلحاق الأذى بالجنود الإسرائيليين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها صباح الأربعاء، على إذاعة“كول باراما“العبرية، ونقلتها صحيفة“هآرتس” الإسرائيلية.

ونقلت هآرتس عن فاتوري قوله الأربعاء:“أقف وراء كلامي.. أن نحرق ونهدم المباني خير من أن يتأذى الجنود”.

وأضاف:“في شمال قطاع غزة، قمنا بإجلاء الجميع، وتمكنا من إجلاء مليون و900 ألف شخص بشكل منظم، وبقي 100 ألف، ولا أعتقد أن هناك أي أبرياء هناك الآن”.

وكان فاتوري أثار ضجة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على خلفية تدوينة كتبها على منصة“إكس” قال فيها إنه يجب“حرق غزة الآن”.

وخلال مقابلته الأربعاء، استخف فاتوري أيضا بمحاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وفق الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب.

وتابع:“نحن ممتنون لأننا حظينا بشرف محاكمتنا في لاهاي”.

ومنذ بداية الحرب، صدرت العديد من التصريحات على لسان وزراء ونواب إسرائيليين دعت إلى“إحراق غزة وإلقاء قنبلة نووية على القطاع وضرب المنازل وتدميرها”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء 23 ألفا و210 شهداء و59 ألفا و167 مصابا معظمهم أطفال ونساء، و”دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.



