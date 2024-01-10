الأردن يعلن مشاركته بمرافعات دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network )
عمّان/PNN- أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقدم المطالعات القانونية والمرافعات والحجج اللازمة، عندما تقرر محكمة العدل الدولية النظر بدعوى الإبادة الجماعية في غزة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا.
الخميس الماضي، أعلن الأردن تأييده على لسان وزير خارجيته، أيمن الصفدي، الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وسيقدم مرافعة قانونية للمحكمة.
ومن المنتظر، أن تعقد محكمة العدل الدولية، غدًا الخميس، جلسة علنية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في هجماتها على غزة.
إعلان الخصاونة، جاء خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب الأردني.
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