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الأردن يعلن مشاركته بمرافعات دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

1/10/2024 5:20:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمّان/PNN- أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقدم المطالعات القانونية والمرافعات والحجج اللازمة، عندما تقرر محكمة العدل الدولية النظر بدعوى الإبادة الجماعية في غزة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا.

الخميس الماضي، أعلن الأردن تأييده على لسان وزير خارجيته، أيمن الصفدي، الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وسيقدم مرافعة قانونية للمحكمة.

ومن المنتظر، أن تعقد محكمة العدل الدولية، غدًا الخميس، جلسة علنية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في هجماتها على غزة.

إعلان الخصاونة، جاء خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب الأردني.


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