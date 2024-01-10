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التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في الصين وإندونيسيا

1/10/2024 5:20:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن توفر عدد من المنح الدراسية في جمهورية الصين الشعبية بمجال الدراسات العُليا (ماجستير ودكتوراة)، وذلك في تخصصات مختلفة للعام الدراسي 2024-2025.

كما أعلنت الوزارة عن توفر عدد من المنح في جامعة (Siyah Kuala University) في إندونيسيا، وذلك في مجال البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة) للعام الدراسي 2023-2024.

ودعت الوزارة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني
، للاطلاع على كامل التفاصيل.

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