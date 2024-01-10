خزانة الجاحظ .. رحلة مكتبة الأردن التاريخية 8 قرون بين القدس وعمّان

MENAFN - Amman Net) بالرغم من التطور التكنولوجي فإن شهوة التنقيب والبحث عن الكتب النادرة والقديمة لاقتنائها لا تضاهيها متعة بالنسبة لعشاق الكتاب الورقي، ممن يتلذذون بملامسة صفحاته القديمة، وملمسه الخشن، ورائحته التي تعود بالقارئ عقودا إلى الوراء.

ومن بين المباني التراثية العتيقة، تتربع خزانة أو "مكتبة الجاحظ"، في وسط العاصمة عمّان، إذ تعتبر إحدى أقدم المكتبات في العاصمة الأردنية، وواحدة من أهم المعالم الثقافية في عمان، ضمت بين جنباتها ما يزيد على 10 آلاف كتاب من بينها مؤلّفات ومخطوطات تعود لأكثر من 800 عام، إلا أن حريقا ضخما أتى على العديد من هذه الكتب قبل سنوات.

قبل قرن من الزمان، أنشئت مكتبة الجاحظ على يد ممدوح المعايطة في القدس عام 1922، بالقرب من حائط البراق، قبل أن ينتقل بها إلى عمان عام 1948، إبان النكبة الفلسطينية، وبتلك الخطوة أنشئت أول مكتبة لإعارة الكتب في الأردن، ومنذ ذلك الحين باتت مكتبة الجاحظ ملاذا لكبار المفكرين، والمثقفين، والأدباء، والشعراء، والسياسيين، من داخل الأردن وخارجه، وتعود تسمية المكتبة بـ"الجاحظ" لاحتوائها على آلاف المخطوطات النادرة.







كتاب "تاريخ الأردن" في مكتبة الجاحظ (الجزيرة)

يقول شاهين المعايطة -أحد أحفاد مؤسس مكتبة الجاحظ، ويتولى حاليا مسؤولية بيع الكتب، بأن المكتبة ستواصل حضورها ونشاطها الثقافي والأدبي من وسط البلد في عمان، بعد توارثها من الجد إلى الأب حتى الابن، وانتقالها بعد ذلك للأحفاد.

ويتابع المعايطة بالقول -للجزيرة نت- من أن مكتبة الجاحظ كانت مدعومة بشكلٍ مباشر من قبل مؤسس المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الأول، وفي عام 2018، دعم الملك عبد الله الثاني إعادة تأهيل المكتبة بعد الحريق التي أتى على معظم كتبها، ليصار إلى إعادة تأهيلها من جديد.







مكتبة الجاحظ إحدى أقدم المكتبات في العاصمة الأردنية (الجزيرة)

ولفت إلى أن المكتبة تنقلت ما بين القدس، وبغداد، وعمّان، ومحافظات أردنية مختلفة، إلا أن اللافت في الأمر -بحسب المعايطة- أن المكتبة تقوم على إعارة مخطوطاتها، وكتبها مقابل مبلغ رمزي، أو كتاب مقابل كتاب، وذلك خدمةً للباحثين والمهتمين للاستفادة منها، وهو عرفٌ قديمٌ كان سائدا في الماضي لدى معظم المكتبات الخاصة في الأردن، والعالم العربي.

وأضاف بالقول من أن الحاج ممدوح المعايطة (مالك مكتبة الجاحظ)، هو من ابتكر فكرة إعارة محتويات المكتبة التي يعود أقدمها إلى العصر العثماني، وأخرى اشتراها أيام الاستعمار البريطاني، إلى جانب طبعات بغدادية، ودمشقية، وقاهرية، ومقدسية من تلك المؤلّفات التراثية التي تعود إلى ما يزيد على 8 عقود من الزمن.

بدورها، تقول علياء بني ياسين، معلمة مدرسة، من أنها دائما ما تتردد على مكتبة الجاحظ، وتضيف في حديثها للجزيرة نت من أنك إذا كنت تبحث عن كتاب ممهور من أشهر الكتاب الأردنيين أو العرب، أو كتاب نفدت طبعاته منذ عقود، أو مرجع تاريخي نادر، فسوف تجد ضالتك في خزانة الجاحظ.







رف كتب قديمة في مكتبة الجاحظ (الجزيرة)

وبحسب القائمين على المكتبة فإنها تضم بين جنباتها مخطوطات عن علماء بيت المقدس، إضافة إلى عددٍ من المعاجم العثمانية التي يزيد عمرها على 400 عام، (عثماني-عربي، وعربي عثماني)، مع الإشارة إلى أن الثورة التكنولوجية لم تستطع بعد الوصول إلى بعض الكتب القديمة والنوادر العظيمة التي ما تزال حبيسة الأوراق في مكتبة الجاحظ.

وتحتفظ خزانة الجاحظ بنسخة من "رسالة الغفران" لأبي العلاء المعري طبعت في القاهرة أيام الملك فؤاد، وأعداد من مجلة "المقتطف" المصرية التي صدرت عام 1876، ومجلة "النفائس العصرية" المقدسية (1908-1924)، ومجلة "منيرفا" البيروتية (1916 – 1932)، و"أطلس العالم" الصادر في لندن عام 1948، ومعجم عثماني مكوّن من 4 أجزاء عمره 350 عاما، وكتاب "إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس" للمؤرخ محمد بن دياب الأتليدي، ورسائل ومخطوطات في الطب لابن سينا، والرازي.







كتب قديمة في مكتبة الجاحظ (الجزيرة)

ومع مرور الوقت أصبحت مكتبة الجاحظ مكانا لرواد العلم، وملتقى للمثقفين ممن يلتقون أسبوعيا على جوانب الأرصفة القريبة من المكتبة لتبادل النقاش حول روايةٍ معينة أو قصةٍ قديمة، يستمر الحال بهم على ذلك لساعات بين كتب الثقافة والتراث العربي والإسلامي التي تعود بهم إلى أزمنةٍ قديمة.







كتب قديمة ومخطوط في مكتبة الجاحظ (الجزيرة)

وهنا لا بد لنا من أن نستعيد مقولة الأديب والشاعر العربي (الجاحظ)، الذي ولد في البصرة، وتحمل المكتبة اسمه، وهو أَبُو عُثْمَانْ عَمْرُو بْنُ بَحْرْ بْنِ مَحْبُوبٍ بْنِ فَزَارَةَ اَللَّيْثِيّ اَلْكِنَانِيّ اَلْبَصرِيَ (159 هـ -255 هـ) المعروف باسم الجاحظ، والذي توفي -بحسب بعض المصادر- نتيجة سقوط كومة ضخمة من الكتب على رأسه، حيث يقول عن الكتاب: "إن الكتاب يُقرأ في كل مكان، ويظهر ما فيه على كل لسان، ويوجد مع كل زمان، وقد يذهب الحكيم، وتبقى كتبه، ويذهب العقل، ويبقى أثره".