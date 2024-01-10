روسيا: هجمات أوكرانية جديدة تستهدف ساراتوف بالجنوب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، إن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مُسيّرة ((درون)) في منطقة ساراتوف بجنوب البلاد، وفقاً لـ((وكالة الأنباء الألمانية)).



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، عبر تطبيق ((تلغرام))، أن الدفاع الجوي قام بتدمير طائرة درون أوكرانية. وأضافت الوزارة أن الدفاع الجوي أحبط محاولة كييف ((لشنّ هجوم إرهابي على منشآت في أراضي الاتحاد الروسي)).



وقد أسقطت روسيا بالفعل طائرات درون عدة مرات في منطقة ساراتوف، حيث يقع مطار ((إنجلز-2)) العسكري. يُشار إلى أن روسيا وضعت قاذفات استراتيجية هناك من أجل شن هجمات صاروخية على أوكرانيا.

وكانت موسكو قد استخدمت مؤخراً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عدة قاذفات متمركزة في مطار إنجلز لإطلاق صواريخ على أوكرانيا. ويقع مطار إنجلز على بُعد أكثر من 500 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.

الشرق الأوسط