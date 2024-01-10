Thursday, 11 January 2024 03:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا: هجمات أوكرانية جديدة تستهدف ساراتوف بالجنوب

1/10/2024 5:19:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، إن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مُسيّرة ((درون)) في منطقة ساراتوف بجنوب البلاد، وفقاً لـ((وكالة الأنباء الألمانية)).


وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، عبر تطبيق ((تلغرام))، أن الدفاع الجوي قام بتدمير طائرة درون أوكرانية. وأضافت الوزارة أن الدفاع الجوي أحبط محاولة كييف ((لشنّ هجوم إرهابي على منشآت في أراضي الاتحاد الروسي)).


وقد أسقطت روسيا بالفعل طائرات درون عدة مرات في منطقة ساراتوف، حيث يقع مطار ((إنجلز-2)) العسكري. يُشار إلى أن روسيا وضعت قاذفات استراتيجية هناك من أجل شن هجمات صاروخية على أوكرانيا.
وكانت موسكو قد استخدمت مؤخراً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عدة قاذفات متمركزة في مطار إنجلز لإطلاق صواريخ على أوكرانيا. ويقع مطار إنجلز على بُعد أكثر من 500 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.

الشرق الأوسط

MENAFN10012024000208011052ID1107703639

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث