ارتفاع عدد قتلى حزب الله خلال الساعة الـ24 الماضية

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن "حزب الله" اليوم الأربعاء، عن مقتل أحد عناصره في جنوب لبنان، ليرتفع عدد قتلاه خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 5.



وقال "حزب الله" في بيان: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد نابغ أحمد القادري "أبو علي" من بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".



وبهذا يكون عدد قتلى "حزب الله" منذ 7 أكتوبر وصل إلى ما يقارب الـ160.

