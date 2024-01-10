ارتفاع عدد قتلى حزب الله خلال الساعة الـ24 الماضية

(MENAFN
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أعلن "حزب الله" اليوم الأربعاء، عن مقتل أحد عناصره في جنوب لبنان، ليرتفع عدد قتلاه خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 5.
وقال "حزب الله" في بيان: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد نابغ أحمد القادري "أبو علي" من بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
وبهذا يكون عدد قتلى "حزب الله" منذ 7 أكتوبر وصل إلى ما يقارب الـ160.
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