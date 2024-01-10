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برسالة مؤثرة.. مذيعة CNN تبكي على الهواء معلنة إصابتها بالسرطان - فيديو

1/10/2024 5:19:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - برسالة مؤثرة على الهواء، أعلنت مذيعة محطة CNN سارة سيدنر عن إصابتها بسرطان الثدي في المرحلة الثالثة، داعية النساء إلى إجراء تصوير للثدي بالأشعة السينية سنوياً.


وقالت المذيعة البالغة 51 عاماً في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في موقع "إنستغرام": "اقتطع من وقتك ثانية فقط لتتذكر أسماء 8 نساء تحبّهم، ما عليك سوى عدّهم على أصابعك. إحصائياً، إحداهن ستصاب بسرطان الثدي، أو ربما تكون مصابة به بالفعل. أنا الواحدة من الثماني داخل مجموعة أصدقائي".

كما أضافت "لم أمرض يوماً. أنا لا أدخّن، وليس لعائلتي تاريخ مرضي مع سرطان الثدي. مع ذلك، إنني في المرحلة الثالثة منه.. من الصعب قول ذلك".


وتابعت والدموع في عينيها "إلى جميع أخواتي، أيا كان لون بشرتكن، من فضلكن، أجرينَ تصوير الثدي بالأشعة السينية كل عام. أجرينَ أيضاً الاختبارات الذاتية. حاوِلنَ رصد المرض في فترة مبكرة"، معربةً، وهي تبكي، عن مدى امتنانها لبقائها حيَّة.

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