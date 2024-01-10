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اجتماع برلماني طارئ حول فلسطین ينطلق في إيران

1/10/2024 5:19:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تستضيف إيران اليوم الأربعاء اجتماعا طارئا للجنة فلسطين الدائمة لاتحاد الجمعية البرلمانية لدى منظمة التعاون الإسلامي، بحضور شخصيات برلمانية من 26 دولة إسلامية وآسيوية.
وفي كلمة خلال المؤتمر وصف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إسرائيل بأنها "الطفل الفاسد لمنظومة الغرب في المنطقة، وما يحصل في غزة يؤكد أن أدعياء حقوق الإنسان في الغرب، لا يريدون هذه الحقوق إلا لأنفسهم".
وشدد على أنه "لا بد من التحرك بشكل جماعي ومنسجم لوضع حد لما يحصل في غزة في ظل عدم فاعلية مجلس الأمن الدولي"، مشيرا إلى أنه "لا فائدة من عملية التطبيع مع إسرائيل وثبت ذلك للبلدان الإسلامية".
وأضاف: "إسرائيل تسعى لذلك من أجل احتلال الاراضي الإسلامية وتغيير خارطة العالم الإسلامي"، مشددا على أن "الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن نفسه وهذا حقه الطبيعي ولا يحتاج الإذن من أحد".
يذكر أنه يشارك في الاجتماع شخصيات برلمانية على مستوى رؤساء ونواب رؤساء مجالس النواب عن 26 دولة إسلامية وآسيوية هي فلسطين، لبنان، البحرين، تركيا، أذربيجان، ساحل العاج، الجزائر، عمان، الصين، موريتانيا، إندونيسيا، العراق، سوريا، السعودية، طاجيكستان، الكويت، السنغال، مالي، ماليزيا، بوركينا فاسو، تونس وقطر والمغرب العربي والإمارات العربية المتحدة وباكستان وتشاد.

روسيا اليوم

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