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الاحتلال يعتقل شابا وفتاة ويهدم بركسا ويجرف أراضي في عناتا وسلوان

1/10/2024 5:19:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا وفتاة، كما هدمت بركسا في بلدة عناتا، وجرفت أراضي في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.


وقال مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي، إن الاحتلال اعتقل الشاب محمد حوامدة، والفتاة إسراء أحمد شيحة، بعد مداهمة منزليهما، وتفتيشهما.


وأضافت، أن الاحتلال هدم بركسا يعود للمواطن الفلسطيني إسماعيل عليان في عناتا، وجرف أراضي في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وفا


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