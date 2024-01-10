الاحتلال يعتقل شابا وفتاة ويهدم بركسا ويجرف أراضي في عناتا وسلوان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا وفتاة، كما هدمت بركسا في بلدة عناتا، وجرفت أراضي في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.
وقال مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي، إن الاحتلال اعتقل الشاب محمد حوامدة، والفتاة إسراء أحمد شيحة، بعد مداهمة منزليهما، وتفتيشهما.
وأضافت، أن الاحتلال هدم بركسا يعود للمواطن الفلسطيني إسماعيل عليان في عناتا، وجرف أراضي في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وفا
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