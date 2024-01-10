من هو طبيب الفقراء الذي أحدث رحيله حزناً عارماً في الأردن ؟

MENAFN - Al Wakeel News)

خيم الحزن على مواقع التواصل بوفاة الدكتور أحمد عثمان -68 عاما - والذي عُرف بلقب "طبيب الفقراء " في عمان .



وقال أسامة عثمان ابن الراحل لـ "الوكيل الإخباري" أن والده كان يعاني من وعكة صحية في الآونة الأخيرة ووافته المنية اثر جلطة على الرئة يوم الاثنين الماضي .



وحول سبب اطلاق لقب "طبيب الفقراء في جبل التاج " ، أوضح أسامة، أن والده كان استشاريا في الطب العام، وكرس حياته المهنية لاستقبال المرضى حيث كان يُقدم العلاج والأدوية بشكل مجاني لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج.



ونعاه عدد كبير من المواطنين على مواقع التواصل واصفينه باليد البيضاء التي اعتادت على مساعدة المحتاجين.



يذكر أن الطبيب أحمد عثمان متزوج و لديه 3 أولاد و3 بنات ودرس الطب في رومانيا وتم دفن الطبيب يوم أمس في سحاب .



رحم الله الطبيب أحمد عثمان والهم اهله وذويه الصبر والسلوان