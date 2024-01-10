Thursday, 11 January 2024 02:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخيرية الهاشمية: انطلاق طائرة مساعدات جديدة لغزة - صور

1/10/2024 5:19:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انطلقت، فجر اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات جديدة من مطار ماركا العسكري، تحمل على متنها مساعدات إغاثية وغذائية إلى مطار العريش في مصر، ليتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.


وقالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، في بيان لها، إنه بتوجيهات ملكية سامية، مستمرون وبالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بإرسال المساعدات الإغاثية العاجلة لأهلنا في غزة.












MENAFN10012024000208011052ID1107703632

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث