الخيرية الهاشمية: انطلاق طائرة مساعدات جديدة لغزة - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انطلقت، فجر اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات جديدة من مطار ماركا العسكري، تحمل على متنها مساعدات إغاثية وغذائية إلى مطار العريش في مصر، ليتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وقالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، في بيان لها، إنه بتوجيهات ملكية سامية، مستمرون وبالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بإرسال المساعدات الإغاثية العاجلة لأهلنا في غزة.
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