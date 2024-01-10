تركيا تخطط لإرسال مركبة غير مأهولة إلى القمر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح كاجر أن بلاده تخطط لإرسال مركبة غير مأهولة إلى القمر، مرتين خلال 10 سنوات.



وفي مقابلة مع صحيفة Sabah قال الوزير:"رحلة أول رائد فضاء تركي ألبير غزر أوجي، والمخطط لها أن تكون في 18 يناير الجاري، ستمثل بداية تنفيذ تركيا للبرنامج القمري الوطني".



وأضاف:"نحن نخطط لإرسال مركبة فضائية إلى القمر، والتي قمنا بتطويرها باستخدام قدراتنا الخاصة. لقد دخلنا الآن مرحلة الإنتاج. نخطط لتنفيذ هذه المهمة مرتين خلال 10 سنوات. ستكون هذه المركبة غير مأهولة، وإذا تحدثنا باللغة التقنية فإن عملية هبوط هذه المركبة في أول مرة ستكون غير سلسة".



وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد أعلن عام 2021 عن بدء البرنامج الفضائي الوطني لبلاده، وأشار إلى أن البرنامج يشمل تدريبا لرواد الفضاء، وإطلاق صاروخ محلي الصنع إلى القمر، وستكون تكلفة البرنامج نحو 6 مليارات دولار.

وفي أبريل 2023 أعلن أردوغان أيضا عن مرشحين اثنين من تركيا للذهاب برحلة إلى المحطة الفضائية الدولية، وتم بعدها اختيار ألبير غزر أوجي لهذه المهمة، والذي من المفترض أن ينفذ عملية الهبوط برفقة زملاء من إسبانيا وإيطاليا والسويد، في إطار مهمة Axiom 3 التي تنظمها وكالة ناسا.

RT