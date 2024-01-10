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إياتا: الطلب على الشحن الجوي يرتفع للشهر الرابع على التوالي

1/10/2024 5:19:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن ارتفاع الطلب على الشحن الجوي للشهر الرابع على التوالي.


وارتفع الطلب العالمي على الشحن الجوي، الذي يقاس بطن الشحن لكل كيلومتر ، بنسبة 8.3% على أساس سنوي.


ونمت السعة المُقاسة بطن الشحن المتاح لكل كيلومتر بنسبة 13.7% مقارنة بشهر تشرين الثاني 2022 وبنسبة 11.6 % للعمليات الدولية.


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