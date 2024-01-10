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الاحتلال يحطم محتويات عيادة طبية في بيت لحم

1/10/2024 5:19:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عيادة طبية في قرية الرشايدة شرق بيت لحم وحطمت محتوياتها.


وأفاد رئيس مجلس قروي الرشايدة جمعة الرشايدة، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت العيادة الطبية وسط القرية المكونة من أربع غرف، وحطمت الباب الرئيسي، وخربت محتوياتها من أدوية وأدوات طبية.


وأدانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اعتداء الاحتلال على عيادة الرشايدة.


ووجهت الوزيرة رسائل لمنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر حول الاعتداء الهمجي الذي طال مرافق العيادة، وضرورة التدخل لحماية المراكز والمنشآت الصحية والطبية، تطبيقاً للأنظمة والقوانين الدولية.


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