قصف إسرائيلي يستهدف سيارة بحي الرمال في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة أن شهيدا و5 جرحى سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف سيارة قرب ملعب فلسطين بحي الرمال في غزة.
كما أصيب فلسطينيون بجروح بعد إطلاق مسيرات إسرائيلية النار على مواطنين في سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن 4 جثامين لشهداء انتشلت بعد قتلهم بنيران قناصة الاحتلال وسط خان يونس أمس الثلاثاء.
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