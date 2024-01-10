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قصف إسرائيلي يستهدف سيارة بحي الرمال في غزة

1/10/2024 5:19:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة أن شهيدا و5 جرحى سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف سيارة قرب ملعب فلسطين بحي الرمال في غزة.


كما أصيب فلسطينيون بجروح بعد إطلاق مسيرات إسرائيلية النار على مواطنين في سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.


وأفاد مراسل الجزيرة بأن 4 جثامين لشهداء انتشلت بعد قتلهم بنيران قناصة الاحتلال وسط خان يونس أمس الثلاثاء.


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