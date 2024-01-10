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هيئة شؤون الأسرى: 26 فلسطينيا اعتقل بالضفة الغربية خلال الساعات الماضية

1/10/2024 5:19:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 26 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية.


وأضافت الهيئة أن قوات الاحتلال اعتقلت 5780 فلسطينيا في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


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