هيئة شؤون الأسرى: 26 فلسطينيا اعتقل بالضفة الغربية خلال الساعات الماضية

هيئة شؤون الأسرى: 26 فلسطينيا اعتقل بالضفة الغربية خلال الساعات الماضية
التاريخ
1/10/2024 5:19:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 26 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية.
وأضافت الهيئة أن قوات الاحتلال اعتقلت 5780 فلسطينيا في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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