مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام يستقبل سفيرة اليابان بمناسبة تعيينها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، بمكتبه في قصر القضيبية اليوم، أوكاي آساكو سفيرة اليابان، بمناسبة تعيينها سفيرة لبلادها لدى المملكة.
ورحب المستشار الحمر بالسفيرة اليابانية، واستعرض معها العلاقات البحرينية اليابانية، مشيدًا بعمق العلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين البلدين وما يشهده التعاون الوطيد من نمو مستمر على كافة الأصعدة ولا سيما في الجانب الإعلامي لما فيه الخير للشعبين الصديقين، متمنيًا لها كل التوفيق والنجاح في أداء مهامها الدبلوماسية.
من جانبها، عبرت سفيرة اليابان عن شكرها وتقديرها لمستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام على حسن الاستقبال، مؤكدة الحرص الدائم على توثيق روابط الصداقة المتينة ودعم التعاون والعمل المشترك مع المملكة بما يعزز مصالح البلدين الصديقين.
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