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مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام يستقبل سفيرة اليابان بمناسبة تعيينها

1/10/2024 5:13:15 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، بمكتبه في قصر القضيبية اليوم، أوكاي آساكو سفيرة اليابان، بمناسبة تعيينها سفيرة لبلادها لدى المملكة.

ورحب المستشار الحمر بالسفيرة اليابانية، واستعرض معها العلاقات البحرينية اليابانية، مشيدًا بعمق العلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين البلدين وما يشهده التعاون الوطيد من نمو مستمر على كافة الأصعدة ولا سيما في الجانب الإعلامي لما فيه الخير للشعبين الصديقين، متمنيًا لها كل التوفيق والنجاح في أداء مهامها الدبلوماسية.

من جانبها، عبرت سفيرة اليابان عن شكرها وتقديرها لمستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام على حسن الاستقبال، مؤكدة الحرص الدائم على توثيق روابط الصداقة المتينة ودعم التعاون والعمل المشترك مع المملكة بما يعزز مصالح البلدين الصديقين.

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