سمو الشيخ ناصر بن حمد يوجه بإطلاق النسخة الثانية من برنامج (قدها)

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- Akhbar Al Khaleej) وجه سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي البحريني بإطلاق النسخة الثانية من برنامج (قدها)، الذي ستتاح خلاله فرصة المشاركة أمام جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وذلك على ضوء النجاح الباهر الذي حققه البرنامج بنسخته الأولى.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أنه نظرًا للأصداء الإيجابية التي حققها البرنامج في النسخة الأولى والمتابعة الكبيرة من المشاهدين والإشادات الكبيرة التي حظي بها والتفاعل الإيجابي من الجميع من داخل وخارج مملكة البحرين فإن المشاركة والتسجيل في برنامج (قدها 2) مفتوحة لكافة مواطني دول المجلس لإتاحة الفرصة أمام الشباب الخليجي لإبراز طاقاتهم وقدراتهم البدنية والتأكيد على ما يتمتعون به من قوة وصلابة.
وأضاف سموه "لقد حقق البرنامج نسبة كبيرة من المتابعة عبر منصة شاهد وتفاعلاً إيجابيًا من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نظرًا للأهداف التي يقوم عليها في خلق جيل من الشباب يتسم بروح التحدي والعزيمة والإرادة عبر سلسلة التحديات والمسابقات في عدد من المهارات الجسدية لقياس قوة التحمل لديهم مع تمنياتنا لكافة المشاركين بالتوفيق والنجاح".
وأكد سموه أهمية التحضير والإعداد للنسخة الثانية من البرنامج ليظهر بالصورة التي تتناسب مع حجم النجاح الذي حققته النسخة الأولى وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود وجعل البرنامج أكثر تشويقًا وإثارة مثمنًا سموه جهود جميع القائمين على البرنامج.
هذا وتعلن اللجنة المنظمة عن استقبال طلبات المشاركة والتسجيل عبر الموقع التالي GADEHA
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