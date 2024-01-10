سمو الشيخ ناصر بن حمد يوجه بإطلاق النسخة الثانية من برنامج (قدها)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) وجه سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي البحريني بإطلاق النسخة الثانية من برنامج (قدها)، الذي ستتاح خلاله فرصة المشاركة أمام جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وذلك على ضوء النجاح الباهر الذي حققه البرنامج بنسخته الأولى.

وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أنه نظرًا للأصداء الإيجابية التي حققها البرنامج في النسخة الأولى والمتابعة الكبيرة من المشاهدين والإشادات الكبيرة التي حظي بها والتفاعل الإيجابي من الجميع من داخل وخارج مملكة البحرين فإن المشاركة والتسجيل في برنامج (قدها 2) مفتوحة لكافة مواطني دول المجلس لإتاحة الفرصة أمام الشباب الخليجي لإبراز طاقاتهم وقدراتهم البدنية والتأكيد على ما يتمتعون به من قوة وصلابة.

وأضاف سموه "لقد حقق البرنامج نسبة كبيرة من المتابعة عبر منصة شاهد وتفاعلاً إيجابيًا من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نظرًا للأهداف التي يقوم عليها في خلق جيل من الشباب يتسم بروح التحدي والعزيمة والإرادة عبر سلسلة التحديات والمسابقات في عدد من المهارات الجسدية لقياس قوة التحمل لديهم مع تمنياتنا لكافة المشاركين بالتوفيق والنجاح".

وأكد سموه أهمية التحضير والإعداد للنسخة الثانية من البرنامج ليظهر بالصورة التي تتناسب مع حجم النجاح الذي حققته النسخة الأولى وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود وجعل البرنامج أكثر تشويقًا وإثارة مثمنًا سموه جهود جميع القائمين على البرنامج.

هذا وتعلن اللجنة المنظمة عن استقبال طلبات المشاركة والتسجيل عبر الموقع التالي GADEHA