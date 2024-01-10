إنجازات حقوقية عالمية تجسد القيم والمبادئ الإنسانية للرؤية الملكية السامية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ساهم مشروع العقوبات البديلة في تعزيز مكانة مملكة البحرين في مجال العدالة الجنائية وحقوق الانسان، تجسيدًا للقيم والمبادئ الإنسانية المستمدة من الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في تعزيز وصون حقوق الإنسان، وجعلها مرتكزًا وأساسًا ثابتًا لدعائم التقدم والنماء، وذلك إيمانًا بأن احترام ورعاية هذه الحقوق يعد أمرًا جوهريًا لاستدامة جهود التنمية، وهو ما حرصت البحرين على تأكيده بنصوص الدستور وميثاق العمل الوطني.

وجاءت انطلاقة العقوبات البديلة في مملكة البحرين في عام 2018، تلبية لمتطلبات إنسانية أمنية، وإضافة متقدمة في الأنظمة الإصلاحية الحديثة للمحكوم عليهم، مما عزز من مكانه مملكة البحرين في المجال الحقوقي، بما يتواءم مع الآليات الدولية لحقوق الانسان، ويفتح آفاقا أوسع للتعايش السلمي والتسامح والمحبة داخل المجتمع، فضلا عن كونه من أهم الإنجازات التشريعية التي تسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والأسري، وخفض معدلات الجريمة من خلال أساليب حديثة مستدامة بعيدة عن إيلام الجاني من أجل إصلاحه.

كما أنه يجسد كذلك عمق الرؤى والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث وجه سموه في يناير 2022 إلى مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة، وما يهدف إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع، حيث كلف سموه حينها وزارة الداخلية بتنفيذ برنامج السجون المفتوحة، في سياق مواصلة تطوير المنظومة التشريعية بما يرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حيث انطلق برنامج السجون المفتوحة في 21 أغسطس 2022، وشكل نقلة نوعية وإضافة كبيرة لمشروع العقوبات البديلة.

ويعتبر مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة أحد مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا) التي أطلقتها وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، حيث ساهم البرنامج بشكل كبير في تطوير منظومة حقوق الإنسان في المملكة، وذلك من خلال أهدافه الإنسانية النبيلة التي تسعى إلى تأهيل المستفيدين وإعادتهم إلى الحياة الطبيعية بعد تدريبهم ووضعهم على المسار الصحيح، باعتبار أن الوقوع في الخطأ ليس نهاية المطاف بل بالإمكان النهوض مرة أخرى والاستفادة من الأخطاء السابقة وتصحيحها، وهو ما عبر عنه بوضوح شعار برنامج السجون المفتوحة (خطأ ...إصلاح ... نجاح).

ويأتي حصول مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة على العديد من الإشادات الدولية، وأخرها شهادة الاعتماد الدولية للمساكن المجتمعية التي تخص السجون المفتوحة بشكل دولي، وذلك لبرنامج السجون المفتوحة من الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA)، كأول جهة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على الاعتماد، ليعكس مدى تطور منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وما تحظى به من اعتراف دولي نظير جهودها المستمرة في هذا الإطار، التي تحرص من خلالها على ترجمة التوجيهات الملكية السامية، وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية، بالشكل الذي عزز من المكانة الحقوقية المتميزة للمملكة إقليميًا ودوليًا.

ويمثل هذا الإنجاز الدولي نجاحًا يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتوالية التي استطاعت مملكة البحرين تحقيقها على صعيد ترسيخ حقوق الإنسان، عبر التزامها بتطبيق المعايير والأطر الدولية لحماية حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات للجميع وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين الوطنية النافذة، وما انضمت إليه من معاهدات ومواثيق دولية وأبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.



وقد نال مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة هذا الاعتراف الدولي بفضل الالتزام بكافة الأسس والمعايير المتبعة عالميًا في مجالات التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع بما يكفل حقوق الإنسان، وكثمرة لجهود وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في التدقيق على آليات العمل في برنامج السجون المفتوحة لتأكيد تناسبها مع المعايير الدولية، التي اشتملت على المعايير الأمنية والصحية والتأهيلية والإدارية والقانونية، حيث حصل برنامج السجون المفتوحة على شهادة الاعتماد في أقصر فترة تدقيق على المعايير التي تتبعها المنظمة الأمريكية، وهو ما يعكس الأداء المتواصل نحو الاحترافية التي يعمل عليها البرنامج.

كما حظى البرنامج بإشادة عالمية واسعة، ومنها ما ورد في تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية الذي أصدرته وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث للعام 2022م، حيث تضمن العديد من الإشارات الإيجابية بشأن حالة حقوق الإنسان بالبحرين، وعلى الأخص فيما يتعلق بقضايا الأمن والعدالة، إذ أكد التقرير مواصلة البحرين التوسع في استخدام تشريعات العقوبات البديلة، التي تم تطبيقها على 973 مستفيد في عام 2022م، وأن اعداد المستفيدين في ازدياد، حيث بلغ عدد المستفيدين في العام 2023م، 1575 مستفيد، ووصل عدد المستفيدين منذ البدء بتطبيق العقوبات البديلة في عام 2018 وحتى الآن إلى 6289 مستفيد، كما يمكن لجميع النزلاء الاستفادة من العقوبات والتدابير البديلة بغض النظر عن المدة التي قضوها في مركز الإصلاح والتأهيل.

ويعد البرنامج الأول من نوعه في الشرق الأوسط تجربة مبتكرة بكل المقاييس لتأهيل وتدريب المستفيدين متوسطي وشديدي الخطورة بشكل أفضل وفق أعلى المعايير الدولية لإعادة دمجهم في المجتمع، الأمر الذي جعل مملكة البحرين نموذجًا يحتذى به في مجال حقوق الإنسان، بفضل مبادراتها الرائدة وغير المسبوقة التي تشكل مصدر فخر وعلامة على القيم السامية التي تنتهجها المملكة في مجال ترسيخ العدالة وحماية النسيج المجتمعي.

ومنذ بداية البرنامج بتاريخ 21 أغسطس 2022 بلغ عدد أول دفعة من المرحلة الأولى 48 مرشحًا، وتمكن 96% منهم من بلوغ المرحلة الثانية والتي بدأت بتاريخ 2 أبريل 2023. وأثناء تنفيذ هذه المرحلة، حصل 21 مستفيدًا على وظائف دائمة بالشراكة مع القطاع الخاص، وفتح نجاح الدفعة الأولى من المستفيدين من البرنامج، المجال واسعًا لبدء عمل الدفعة الثانية والتي تشمل 57 مستفيد في المرحلة الثانية وكذلك البدء بالمرحلة الأولى من الدفعة الثالثة.

إن الإنجازات الرائدة التي يحققها مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، تمثل إضافة نوعية للسجل الحقوقي والسمعة المرموقة التي اكتسبتها مملكة البحرين إقليميًا ودوليًا، بفضل نهجها الواضح في ترسيخ وإعلاء القيم الإنسانية والمبادئ الحضارية التي تعلي من حقوق الإنسان وتعتبرها جزء لا يتجزأ من إرثها

الحضاري والثقافي وقيمها الإنسانية والدينية السمحة.