الأهلي الكويتي يسهم في التنمية الشاملة ويمنح أولوية للقطاع الصحي

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصدر بالبنك: دعمنا عمليات القلب والقوافل الطبية ومستشفى“مصطفى محمود”
يلتزم البنك الأهلي الكويتي، منذ تواجده في السوق المصري، بالمسئولية المجتمعية كجزء رئيس من استراتيجية البنك الذي يسعى لدعم جميع قطاعات المجتمع، على رأسها القطاع الصحي.
وكشف مصدر بالبنك لـ”البورصة”، أن“الأهلي الكويتي” ينتهج استراتيجية واضحة في مجال المسئولية المجتمعية تعزيزاً للمساهمة في التنمية الشاملة لمختلف القطاعات ومساندة القرى الأكثر فقراً، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة في جميع المجالات التنموية والمشاركة في جميع المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
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وأوضح أن البنك حريص على تنويع التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، ويتم إشراك الموظفين في مبادرات البنك المجتمعية كمتطوعين بالنزول في قوافل طبية وزيارة المستشفيات وحملات التبرع بالأدوية والدعم وغيرها الأعمال التطوعية المختلفة.
ولفت إلى خطة“الأهلي الكويتي” في دمج مبادرات المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، حيث تصبح المبادرات التى يقدمها البنك الأهلي الكويتي ذات طابع تنموي مستدام تفيد البيئة والمجتمع ككل.
أضاف أن البنك يسعى لبذل مزيد من جهوده التنموية خلال الفترة المقبلة في مختلف القطاعات ومن ضمنها القطاع الصحي لتوسيع دائرة المستفيدين من الفئات الأكثر استحقاقً للدعم بالشراكة مع مختلف الجهات المختصة.
ولفت المصدر، إلى الإسهام في العديد من المبادرات والمشروعات التنموية في هذا القطاع على مدار السنوات الماضية من خلال التعاون مع شركاء تنمويين من ضمنهم مستشفى الناس للأطفال ومؤسسة إبراهين أحمد بدران وجمعية مصطفى محمود الخيرية ومؤسسة أهل مصر ومركز مجدي يعقوب للقلب ومستشفى بهية وغيرها.
وتابع:“تكفل البنك بتكاليف إجراء عمليات قسطرة وقلب مفتوح وعلاج الأطفال من أبناء الأسر الأكثر فقراً بمستشفى الناس، وأسهم في تدشين 10 قوافل طبية بالقرى الأكثر فقراً في محافظة البحيرة لتقديم الرعاية الطبية لـ 7000 طفل، بجانب تنظيم حملات توعوية للأسر لتوعيتهم طبياً، كما تم تدشين 4 قوافل بمحافظة الشرقية في القرى الأشد فقراً ضمن مبادرة أطفالنا مستقبلنا لدعم 2800 طفل بالتعاون مع مؤسسه ابراهيم أحمد بدران الخيرية”.
ولفت إلى أن“الأهلي الكويتي” دعم جمعية مصطفى محمود الخيرية من خلال التبرع لشراء الجهاز الطبي الخاص بالموجات فوق الصوتية لعلاج أكثر من 8.300 مريض، كما تم التبرع لصالح مؤسسة أهل مصر لضحايا الحروق للمساهمة في بناء المستشفى وتجهيز حجرة بالأجهزة الطبية باسم البنك وغيرها من المبادرات الأخرى.
وأشار إلى التعاون مع مستشفى بهية الشيخ زايد العام الماضي للإسهام في بناء مختبر أمراض الدم للكشف المبكر عن الأورام ودعم مرضى سرطان الثدي، ووقع البنك بروتوكول مع مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب لتقديم لبناء غرفة مزدوجة، وغرفة العناية المركزة، وعيادة خارجية بمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة، حيث سيغطي التبرع تكلفة متوسط 3698 مريضا سنويًا.
ولفت إلى الإسهام في شراء جهاز C-Arm لمركز أورام الفيوم ويستخدم هذا الجهاز لتصوير الأجزاء بشكل واضح للمرضى في غرفة العمليات أثناء الجراحة يسمح للطبيب بمراقبة التقدم و إجراء أي تصحيحات على الفور. ويعمل الجهاز على علاج مايتراوح بين 3 لـ 5 آلاف مريض سنويًا.
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