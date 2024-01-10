الأهلي الكويتي يسهم في التنمية الشاملة ويمنح أولوية للقطاع الصحي

يلتزم البنك الأهلي الكويتي، منذ تواجده في السوق المصري، بالمسئولية المجتمعية كجزء رئيس من استراتيجية البنك الذي يسعى لدعم جميع قطاعات المجتمع، على رأسها القطاع الصحي.

وكشف مصدر بالبنك لـ”البورصة”، أن“الأهلي الكويتي” ينتهج استراتيجية واضحة في مجال المسئولية المجتمعية تعزيزاً للمساهمة في التنمية الشاملة لمختلف القطاعات ومساندة القرى الأكثر فقراً، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة في جميع المجالات التنموية والمشاركة في جميع المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأوضح أن البنك حريص على تنويع التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، ويتم إشراك الموظفين في مبادرات البنك المجتمعية كمتطوعين بالنزول في قوافل طبية وزيارة المستشفيات وحملات التبرع بالأدوية والدعم وغيرها الأعمال التطوعية المختلفة.

ولفت إلى خطة“الأهلي الكويتي” في دمج مبادرات المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، حيث تصبح المبادرات التى يقدمها البنك الأهلي الكويتي ذات طابع تنموي مستدام تفيد البيئة والمجتمع ككل.

أضاف أن البنك يسعى لبذل مزيد من جهوده التنموية خلال الفترة المقبلة في مختلف القطاعات ومن ضمنها القطاع الصحي لتوسيع دائرة المستفيدين من الفئات الأكثر استحقاقً للدعم بالشراكة مع مختلف الجهات المختصة.

ولفت المصدر، إلى الإسهام في العديد من المبادرات والمشروعات التنموية في هذا القطاع على مدار السنوات الماضية من خلال التعاون مع شركاء تنمويين من ضمنهم مستشفى الناس للأطفال ومؤسسة إبراهين أحمد بدران وجمعية مصطفى محمود الخيرية ومؤسسة أهل مصر ومركز مجدي يعقوب للقلب ومستشفى بهية وغيرها.

وتابع:“تكفل البنك بتكاليف إجراء عمليات قسطرة وقلب مفتوح وعلاج الأطفال من أبناء الأسر الأكثر فقراً بمستشفى الناس، وأسهم في تدشين 10 قوافل طبية بالقرى الأكثر فقراً في محافظة البحيرة لتقديم الرعاية الطبية لـ 7000 طفل، بجانب تنظيم حملات توعوية للأسر لتوعيتهم طبياً، كما تم تدشين 4 قوافل بمحافظة الشرقية في القرى الأشد فقراً ضمن مبادرة أطفالنا مستقبلنا لدعم 2800 طفل بالتعاون مع مؤسسه ابراهيم أحمد بدران الخيرية”.

ولفت إلى أن“الأهلي الكويتي” دعم جمعية مصطفى محمود الخيرية من خلال التبرع لشراء الجهاز الطبي الخاص بالموجات فوق الصوتية لعلاج أكثر من 8.300 مريض، كما تم التبرع لصالح مؤسسة أهل مصر لضحايا الحروق للمساهمة في بناء المستشفى وتجهيز حجرة بالأجهزة الطبية باسم البنك وغيرها من المبادرات الأخرى.

وأشار إلى التعاون مع مستشفى بهية الشيخ زايد العام الماضي للإسهام في بناء مختبر أمراض الدم للكشف المبكر عن الأورام ودعم مرضى سرطان الثدي، ووقع البنك بروتوكول مع مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب لتقديم لبناء غرفة مزدوجة، وغرفة العناية المركزة، وعيادة خارجية بمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة، حيث سيغطي التبرع تكلفة متوسط 3698 مريضا سنويًا.

ولفت إلى الإسهام في شراء جهاز C-Arm لمركز أورام الفيوم ويستخدم هذا الجهاز لتصوير الأجزاء بشكل واضح للمرضى في غرفة العمليات أثناء الجراحة يسمح للطبيب بمراقبة التقدم و إجراء أي تصحيحات على الفور. ويعمل الجهاز على علاج مايتراوح بين 3 لـ 5 آلاف مريض سنويًا.